Дефіцит продуктів в Полтавській області залишається контрольованим, але ринку доведеться пристосовуватися до зростання цін на популярні плоди.

Аналітики пояснюють, що через втрати врожаю від заморозків та складні умови зберігання пропозиція якісного плоду залишається обмеженою. Це змушує ринок швидко адаптуватися до нових цінових максимумів, особливо для плодів преміальної якості.

Додатковим фактором подорожчання в Україні є удари по енергетичній інфраструктурі. Використання дизель-генераторів для роботи холодильників значно підвищує собівартість продукції, зазначають експерти.

Ситуація у Європі також різниться: великі обсяги в Нідерландах та Бельгії стримують ціни, тоді як східноєвропейські країни відчувають дефіцит. Польські фермери після свят обмежені у запасах, що додатково підвищує вартість яблук на ринку.

Очікується, що в лютому ціновий тиск посилиться через скорочення запасів у США та логістичні проблеми в портах. Оператори ринку радять мати власні канали збуту: промислові яблука залишаються доступними, а преміальні плоди продовжують дорожчати.

Жителям регіону радять планувати закупівлі заздалегідь та звертати увагу на якість продукції при покупці.

