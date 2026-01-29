Доплаты пенсионерам в Полтавской области в 2026 году сохранятся для отдельных граждан, поэтому рассказываем об этом подробнее.

Доплаты для пенсионеров в Полтавской области в 2026 году предусмотрены для отдельных категорий неработающих граждан пенсионного возраста, отвечающих определенным законом критериям, сообщает Politeka.

Речь идет о специальной ежемесячной надбавке, размер которой с 1 января был пересмотрен в сторону увеличения в связи с ростом прожиточного минимума.

Соответствующие нормы закреплены в статье 29 закона «О Государственном бюджете Украины на 2026 год», вступившего в силу в начале года.

Согласно документу, право на ежемесячную выплату в размере 2595 гривен имеют неработающие получатели пенсии, постоянно проживающие на территориях зоны безусловного отселения или зоны гарантированного добровольного переселения.

Именно эти территории пострадали в результате Чернобыльской катастрофы, а статус лиц, проживающих там или проживавших ранее, подтверждается официальными государственными реестрами.

Увеличение суммы доплаты для пенсионеров в Полтавской области напрямую связано с изменением прожиточного минимума, который в 2026 году вырос с 2391 грн до 2595 грн.

Важным условием получения этой финансовой поддержки является факт проживания или работы на соответствующих территориях в определенный законом период.

Речь идет о гражданах, которые находились в зоне загрязнения по состоянию на 26 апреля 1986 или до 1 января 1993 года и имеют официальный статус лица, пострадавшего в результате Чернобыльской катастрофы.

Именно эти критерии ключевые при принятии решения о назначении доплаты для пенсионеров в Полтавской области. Вместе с тем, закон четко определяет и случаи, когда поддержка не начисляется. Речь идет о гражданах, которые после аварии выехали из загрязненных зон, а затем вернулись обратно.

