Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области с 1 января 2026 предоставляется по новым правилам, поэтому рассказываем важные детали.

Денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области назначается только тем гражданам, которые отвечают новым критериям дохода, сообщает Politeka.

Теперь для назначения денежной помощи для ВПЛ в Полтавской области учитывается среднемесячный совокупный доход семьи за последние три месяца, который не должен превышать 10 380 гривен на одного получателя.

Такое изменение связано с ростом прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц до 2595 грн.

Новые правила предусматривают, что поддержка на жительство будет продлена еще на шесть месяцев для тех переселенцев, отвечающих требованиям дохода.

Вместе с тем существуют категории переселенцев, для которых совокупный доход семьи не учитывается при назначении выплат.

Среди них – люди с инвалидностью I и II группы, дети с инвалидностью до 18 лет, дети-сироты, дети, лишенные родительской опеки и лица с их числа до 23 лет, а также родители-воспитатели, приемные родители и опекуны.

Следует отметить, что перерасчет прожиточного минимума повлиял на все минимальные и максимальные пенсии, надбавки и доплаты, действующие с 1 января 2026 года.

В частности, минимальная пенсия по возрасту для неработающих пенсионеров с полным страховым стажем выросла на 234 гривны и теперь составляет 2595.

Таким образом, денежная помощь для ВПЛ в Полтавской области остается доступной, но теперь получить ее можно только по новым критериям дохода и при условии соответствия определенным категориям.

Эти изменения призваны более точно направлять государственную поддержку тем, кто действительно нуждается в заботе, и обеспечивают справедливое распределение средств среди переселенцев.

