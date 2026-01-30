Новый график движения поездов в Харьков был введен в связи с временными изменениями в организации железнодорожного сообщения на Харьковщине.

Новый график движения поездов в Харьков предполагает запуск дополнительного ежедневного регионального состава №811/812, сообщает Politeka.

Как сообщила начальница вокзала станции Изюм Виктория Нечаева, новый график движения поездов в Харьков предусматривает появление экспресса с сообщением Харьков-Пассажирский и Изюм в период с 29 января по 8 февраля 2026 года.

Такое решение приняли из-за ограничения маршрута курсирования №111/112 Львов – Изюм – Львов, который временно не направляется к станции Харьков-Пассажирский.

Согласно обнародованной информации, №811 отправляется со станции Харьков-Пассажирский в 07:55 и прибывает в Изюм в 11:09.

На пути следования предусмотрены остановки на ряде промежуточных станций Харьковской области, что позволяет пользоваться рейсом жителям нескольких населенных пунктов вдоль маршрута.

В обратном направлении №812 отправляется из Изюма в 18:29 и прибывает в облцентр в 21:40. В "Укрзализныце" отмечают, что новый график движения поездов в Харьков носит временный характер и действует только на период ограничения основного маршрута дальнего сообщения.

Запуск дополнительного регионального состава призван обеспечить стабильное транспортное сообщение между облцентром и Изюмом в период изменения.

Пассажиров просят внимательно следить за обновлениями расписания и планировать поездки с учетом новых рейсов. Кроме того, учитывая ситуацию с безопасностью, с 29 января 2026 года также назначено курсирование технических складов.

В частности, №7658 курсирует по маршруту Изюм и Занки с отправлением из Изюма в 11:42 и прибытием в Занки в 13:36. В обратном направлении технический №7665 отправляется из Занков в 15:55 и прибывает в Изюм в 17:56.

