Новий графік руху поїздів до Харкова запровадили у звʼязку з тимчасовими змінами в організації залізничного сполучення на Харківщині.

Новий графік руху поїздів до Харкова передбачає запуск додаткового щоденного регіонального складу №811/812, повідомляє Politeka.

Як проінформувала начальниця вокзалу станції Ізюм Вікторія Нечаєва, новий графік руху поїздів до Харкова передбачає появу експреса зі сполученням Харків-Пасажирський та Ізюм у період з 29 січня по 8 лютого 2026 року.

Таке рішення ухвалили через обмеження маршруту курсування №111/112 Львів - Ізюм - Львів, який тимчасово не прямує до станції Харків-Пасажирський.

Згідно з оприлюдненою інформацією, №811 відправляється зі станції Харків-Пасажирський о 07:55 та прибуває до Ізюма об 11:09.

На шляху прямування передбачені зупинки на низці проміжних станцій Харківської області, що дозволяє користуватися рейсом мешканцям кількох населених пунктів уздовж маршруту.

У зворотному напрямку №812 вирушає з Ізюма о 18:29 та прибуває до облцентру о 21:40. В "Укрзалізниці" зазначають, що новий графік руху поїздів до Харкова має тимчасовий характер і діє лише на період обмеження основного маршруту далекого сполучення.

Запуск додаткового регіонального складу покликаний забезпечити стабільне транспортне сполучення між облцентром та Ізюмом у період дії змін.

Пасажирів просять уважно стежити за оновленнями розкладу та планувати свої поїздки з урахуванням нових рейсів. Крім того, з огляду на безпекову ситуацію, з 29 січня 2026 року також призначено курсування технічних складів.

Зокрема, №7658 курсує за маршрутом Ізюм та Занки з відправленням з Ізюма о 11:42 та прибуттям до Занків о 13:36. У зворотному напрямку технічний №7665 вирушає із Занків о 15:55 та прибуває до Ізюма о 17:56.

Джерело

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Робота для пенсіонерів у Харкові: на якій посаді можна мати зарплату 25 тисяч гривень.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: що треба зробити для отримання цієї підтримки.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО в Харкові: як отримати тимчасову домівку в безпечних умовах.