По состоянию на конец января 2026 средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Харькове достигла 4 500 гривен в месяц. За последние полгода стоимость таких помещений выросла на 13%, а годовое подорожание достигло 25%.

Двухкомнатные квартиры сдают в среднем за 8000 гривен, что на 45% превышает показатель прошлого года. Трехкомнатные квартиры дорожают быстрее: средняя арендная плата — 12 000 гривен с годовым приростом в 41%.

Распределение цен по районам показывает значительные отличия. Самые дешевые однокомнатные варианты расположены в Индустриальном и Киевском районах – 4 000 гривен. Салтовский и Слободской районы предлагают аренду по 4500 гривен. Двухкомнатные квартиры в Шевченковском стоят около 11 000 гривен, а в Киевском – 8 800 гривен. Самые дорогие трехкомнатные дома находятся в Шевченковском районе — 18 000 гривен.

На рынке возникают и премиальные предложения. К примеру, просторная 4-комнатная квартира на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 33, площадью 100 м² сдается за 18 000 гривен в месяц. Жилье бизнес-класса расположено в 3 минутах ходьбы от метро «Академика Павлова», имеет три отдельные спальни, гостиную, холл, большую кухню с панорамным видом, два санузла, балкон и гардеробную. Оснащенная бытовой техникой, индивидуальным отоплением и системой фильтрации воды, квартира обеспечивает высокий уровень комфорта.

Для ищущих более компактное жилье однокомнатная квартира на ул. Гвардейцев-Широнинцев, 61, площадью 35 м² сдается за 5 000 гривен в месяц. Жилье полностью меблировано и укомплектовано техникой, включая холодильник, плиту, стиральную машину и микроволновку. Удобное расположение обеспечивает быстрый доступ к метро и инфраструктуре района.

Аналитики отмечают, что на аренду жилья харьковчане тратят примерно 20–21% от средней зарплаты. Спрос остается стабильно высоким, а разнообразие предложений позволяет найти жилье на любой бюджет и нужды.

Прогнозируется, что аренда квартир в Харькове будет оставаться повышенной в ближайшие месяцы, особенно для квартир с современным ремонтом и удобным расположением.

