Дефицит продуктов в Кировоградской области может оказать временное давление на рынок.

Дефицит продуктов в Кировоградской области может влиять на цены на подсолнечное масло после атак на маслозаводы, сообщают эксперты, сообщает Politeka.

Российские удары нанесли ущерб производителям, однако внутреннее потребление масла составляет всего 5,6–8% от общего объема, поэтому серьезного дефицита на рынке не ожидают, уверяет Минэкономики.

Аналитики Информационного агентства АПК-Информ отмечают, что стоимость товара формируется под влиянием нескольких факторов. Светлана Киричок отмечает, что цены на полках магазинов могут расти из-за повышенного спроса на экспорт и замещение партий, уничтоженных в портах. Дополнительно влияют на активность продаж подсолнечника, рентабельность и риски для производителей.

На ценообразование также влияют затраты на электроэнергию, установку генераторов, логистику и страхование. В то же время эксперт отмечает, что существенного подорожания ожидать не стоит, ведь подсолнечное масло является социально важным продуктом и подлежит государственному регулированию с 2021 года.

Государственные правила предусматривают уведомление о повышении цен: на 15% и более – за 30 дней, 10–15% – за 14 дней, 5–10% – за три дня. Торговая прибавка не может превышать 10% оптовой стоимости или таможенной цены.

Специалисты подчеркивают, что дефицит продуктов в Кировоградской области может оказать временное давление на рынок, однако механизмы регулирования помогают сохранить стабильность цен для потребителей.

Несмотря на подобную ситуацию, в Кировоградской области можно получить гуманитарную помощь. Здесь можно получить продукты, средства гигиены и советы по адаптации и оформлению необходимых документов.

