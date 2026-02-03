Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може створювати тимчасовий тиск на ринок.

Дефіцит продуктів у Кіровоградській області може впливати на ціни на соняшникову олію після атак на олійні заводи, повідомляють експерти, повідомляє Politeka.

Російські удари завдали збитків виробникам, проте внутрішнє споживання олії становить лише 5,6–8% від загального обсягу, тому серйозного дефіциту на ринку не очікують, запевняє Мінекономіки.

Аналітики Інформаційного агентства «АПК-Інформ» зауважують, що вартість товару формується під впливом кількох факторів. Світлана Киричок зазначає, що ціни на полицях магазинів можуть зростати через підвищений попит для експорту та заміщення партій, знищених у портах. Додатково впливають активність продажів соняшнику, рентабельність та ризики для виробників.

На ціноутворення також впливають витрати на електроенергію, встановлення генераторів, логістику та страхування. Водночас експертка наголошує: суттєвого подорожчання очікувати не варто, адже соняшникова олія є соціально важливим продуктом і підлягає державному регулюванню з 2021 року.

Державні правила передбачають повідомлення про підвищення цін: на 15% і більше – за 30 днів, 10–15% – за 14 днів, 5–10% – за три дні. Торгова надбавка не може перевищувати 10% оптової вартості або митної ціни.

Фахівці підкреслюють, що дефіцит продуктів у Кіровоградській області може створювати тимчасовий тиск на ринок, проте механізми регулювання допомагають зберегти стабільність цін для споживачів.

Незважаючи на таку ситуацію, в Кіровоградській області можна отримати гуманітарну допомогу. Тут можна отримати харчі, засоби гігієни та поради щодо адаптації й оформлення необхідних документів.

