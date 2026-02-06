Новый график движения транспорта в Одессе предусматривает обновленные маршруты социальных автобусов, так что рассказываем об этом больше.

Новый график движения транспорта в Одессе вступил в силу со 2 февраля 2026, сообщает Politeka.

Согласно решению городского совета, были обновлены расписания социальных автобусов, частично дублирующих маршруты временно остановленного городского электротранспорта.

Напомним, что новый график движения транспорта в Одессе был введен из-за того, что с 13 декабря прошлого года трамваи и троллейбусы не работают. Остановка курсирования произошла из-за повреждений энергетической инфраструктуры в результате обстрелов.

На сегодняшний день в городе действует 12 социальных маршрутов, охватывающих ключевые районы города. Проезд на этих маршрутах бесплатный для всех пассажиров.

Новый график движения транспорта в Одессе выглядит следующим образом:

С3 курсирует между ул. С. Рихтера и ул. Дегтярная. Отправление от ул. С. Рихтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15. Отправление от ул. Дегтярна проходят в 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Маршрут №5 (трамвай) соединяет ст. Аркадия и Железнодорожный вокзал. Отправления от Аркадии проходят в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

В обратном направлении от Привокзальной площади - в 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №10 (трамвай) соединяет ул. Ицхака Рабина и Железнодорожный вокзал. Отправление от ул. Ицхака Рабина проходят в 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, а от пл. Древней в обратном направлении — в 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Для удобства пассажиров все маршруты можно посмотреть на официальном сайте Одесского городского совета.

