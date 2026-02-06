Новий графік руху транспорту в Одесі передбачає оновлені маршрути соціальних автобусів, тож розповідаємо про це більше.

Новий графік руху транспорту в Одесі набрав чинності з 2 лютого 2026 року, повідомляє Politeka.

Відповідно до рішення міської ради, були оновлені розклади соціальних автобусів, які частково дублюють маршрути тимчасово зупиненого міського електротранспорту.

Нагадаємо, що новий графік руху транспорту в Одесі ввели через те, що з 13 грудня минулого року трамваї та тролейбуси не працюють. Зупинка курсування сталася через пошкодження енергетичної інфраструктури внаслідок обстрілів.

На сьогодні в місті діє 12 соціальних маршрутів, що охоплюють ключові райони міста. Проїзд на цих маршрутах безкоштовний для всіх пасажирів.

Новий графік руху транспорту в Одесі виглядає таким чином:

С3 курсує між вул. С. Ріхтера та вул. Дігтярна. Відправлення від вул. С. Ріхтера: 06:45, 07:45, 08:45, 13:45, 15:15, 16:15, 17:15, 18:15. Відправлення від вул. Дігтярна відбуваються о 07:45, 08:45, 09:45, 14:45, 16:15, 17:15, 18:15, 19:15.

Маршрут №5 (трамвай) з’єднує ст. Аркадія та Залізничний вокзал. Відправлення від Аркадії відбуваються о 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 12:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00.

У зворотному напрямку від Привокзальної площі — о 07:30, 08:30, 09:30, 11:00, 12:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30.

Маршрут №10 (трамвай) сполучає вул. Іцхака Рабіна та Залізничний вокзал. Відправлення від вул. Іцхака Рабіна відбуваються о 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, а від пл. Старосінної у зворотному напрямку — о 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30.

Для зручності пасажирів всі маршрути можна переглянути на офіційному сайті Одеської міської ради.

