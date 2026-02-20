Именно благодаря этому формату реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области расширяется благодаря запуску новых благотворительных программ, направленных на поддержку граждан преклонного возраста. Об этом сообщает Politeka.net.

Инициативу реализует фонд "Каритас Полтава". В обществе открыли социально-реабилитационное пространство для лиц от 60 лет, в том числе переселенцев.

Услуги предоставляются бесплатно тем, кто нуждается в регулярной поддержке. Проект внедряют в партнерстве с Caritas Luxembourg и Caritas Austria, уделяя внимание физическому состоянию и психологическому равновесию посетителей.

В рамках работы локации проводятся базовые медицинские осмотры, социальное сопровождение и консультации психолога. Специалисты измеряют АД, уровень глюкозы, сатурацию, выполняют ЭКГ. Доступные физиотерапевтические процедуры – магнитотерапия, УВЧ, прессотерапия, сеансы в соляной комнате.

Отдельное направление охватывает лечебную гимнастику для поддержания подвижности. Психолог работает индивидуально и в группах, помогая снизить эмоциональное напряжение.

Для активного досуга организуют арттерапию, кинопоказы, читательские встречи, музыкальные и танцевальные события, творческие мастер-классы, способствующие общению и взаимодействию.

Каждый день участникам предлагают горячие обеды. Именно благодаря этому формату реализуется гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области, сочетая питание с комплексной поддержкой.

Пространство работает с понедельника по пятницу с 9:00 до 17:00 по адресу: Полтава, улица Семена Антонца, 24.

Жителям советуют следить за объявлениями и приходить раньше времени, чтобы получить все доступные услуги без очередей.

