Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки запуску нових благодійних програм, спрямованих на підтримку громадян поважного віку. Про це інформує Politeka.net.

Ініціативу реалізує фонд «Карітас Полтава». У громаді відкрили соціально-реабілітаційний простір для осіб від 60 років, зокрема переселенців.

Послуги надають безоплатно тим, хто потребує регулярної підтримки. Проєкт впроваджують у партнерстві з Caritas Luxembourg та Caritas Austria, приділяючи увагу фізичному стану й психологічній рівновазі відвідувачів.

У межах роботи локації проводять базові медичні огляди, соціальний супровід і консультації психолога. Фахівці вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують ЕКГ. Доступні фізіотерапевтичні процедури — магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія, сеанси у соляній кімнаті.

Окремий напрям охоплює лікувальну гімнастику для підтримки рухливості. Психолог працює індивідуально та в групах, допомагаючи зменшити емоційне напруження.

Для активного дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні події, творчі майстер-класи, що сприяють спілкуванню та взаємодії.

Щодня учасникам пропонують гарячі обіди. Саме через цей формат реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, поєднуючи харчування з комплексною підтримкою.

Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.

Мешканцям радять стежити за оголошеннями та приходити завчасно, щоб отримати всі доступні послуги без черг.

