Дефицит продуктов в Одессе не прогнозируется, сообщает Politeka.

Несмотря на повреждения предприятий по переработке масличных культур, угрозы нехватки товаров в магазинах Одессы нет. Внутреннее потребление подсолнечного масла составляет всего 5,6–8% общего производства, что оставляет достаточные объемы для городского рынка даже после ударов по критической инфраструктуре.

Министерство экономики уверяет: цены на основные продукты будут оставаться стабильными. В то же время, аналитики «АПК-Информ» отмечают факторы, которые могут немного повлиять на стоимость масла в ближайшее время. Эксперт Светлана Киричок объясняет, что повышенный спрос на экспорт, ограниченное предложение сырья и производственные риски способны незначительно повысить цену.

Дополнительно на себестоимость влияют затраты на электроэнергию, потребность в генераторах, логистические трудности и страхование. Однако резкого удорожания социально важных товаров не следует ожидать.

Также следует отметить, что государственное регулирование цен на подсолнечное масло действует с 30 декабря 2021 года. При росте розничной стоимости свыше 15% продавцы должны предупреждать покупателей за месяц, при 10-15% - за две недели, а при 5-10% - за три дня. Торговая надбавка ограничена 10% оптовой цены производителя или таможенной стоимости.

Таким образом, дефицит продуктов в Одессе оценивается как минимальный. Местным советуют следить за ценами, планировать покупки и не поддаваться панике, чтобы обеспечить стабильную поставку товаров.

Потребители могут быть уверены, что основные продукты остаются доступными, а ситуация под контролем.

Источник: glavcom

