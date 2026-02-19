Дефіцит продуктів в Одесі наразі не прогнозується, повідомляє Politeka.

Попри пошкодження підприємств із переробки олійних культур, загрози нестачі товарів у магазинах Одеси немає. Внутрішнє споживання соняшникової олії становить лише 5,6–8% від загального виробництва, що залишає достатні обсяги для міського ринку навіть після ударів по критичній інфраструктурі.

Міністерство економіки запевняє: ціни на основні продукти залишатимуться стабільними. Водночас аналітики «АПК-Інформ» відзначають фактори, які можуть трохи вплинути на вартість олії найближчим часом. Експертка Світлана Киричок пояснює, що підвищений попит на експорт, обмежена пропозиція сировини та виробничі ризики здатні незначно підвищити ціну.

Додатково на собівартість впливають витрати на електроенергію, потреба у генераторах, логістичні труднощі та страхування. Проте різкого подорожчання соціально важливих товарів очікувати не слід.

Також варто зауважити, що державне регулювання цін на соняшникову олію діє з 30 грудня 2021 року. При зростанні роздрібної вартості понад 15% продавці повинні попереджати покупців за місяць, при 10–15% — за два тижні, а при 5–10% — за три дні. Торгова надбавка обмежена 10% від оптової ціни виробника або митної вартості.

Таким чином, дефіцит продуктів в Одесі оцінюють як мінімальний. Місцевим радять стежити за цінами, планувати покупки та не піддаватися паніці, щоб забезпечити стабільне постачання товарів.

Споживачі можуть бути впевнені: основні продукти залишаються доступними, а ситуація під контролем.

Джерело: glavcom

