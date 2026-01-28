Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области в первую очередь получают определенные категории граждан.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предоставляют переселенцам, потерявшим дома из-за войны, сообщают Politeka.

Программа поддержки действует для людей, не имеющих возможности проживать в собственных квартирах или домах и нуждающихся в временном убежище.

Размещение производится из государственного жилищного фонда. Помещения передаются в пользование на определенный период и предназначены исключительно для безопасного проживания внутри перемещенных лиц вместе с членами семей.

Формирование списка доступных квартир и домов проводят органы местного самоуправления либо уполномоченные структуры. Поселение проходит по месту фактического пребывания заявителя. Стандартный срок использования не превышает одного года, однако при наличии обоснованных причин его могут продлить.

Следует также отметить, что площадь жилья должна соответствовать социальным нормам и составлять не менее шести квадратных метров на человека. Решения принимаются после оценки потребностей по специальной бальной системе, учитывающей возраст, состояние здоровья и семейные обстоятельства.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области в первую очередь получают многодетные семьи, переселенцы с детьми, беременные женщины, люди с инвалидностью и пожилые граждане, чье жилье было разрушено или стало непригодным из-за боевых действий.

Чтобы присоединиться к программе, необходимо встать на учет. Для этого заявления принимаются центрами предоставления административных услуг, исполнительными органами местных советов или районными государственными администрациями, где после подачи документов формируется отдельное учетное дело.

