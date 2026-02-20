Дефицит продуктов во Львовской области становится заметным, передает Politeka.

На фоне резкого сокращения запасов ржи угроза нехватки товаров в регионе растет. Это уже существенно влияет на цены хлебобулочных изделий, отмечают специалисты.

Родион Рыбчинский, директор Союза «Мукомномель Украины», объясняет, что в 2025–2026 годах большинство предприятий вынуждены будут закупать сырье за ​​границей из-за почти отсутствующих внутренних резервов. Уже сейчас на рынке появляется импортная ржаная мука из Польши и балтийских стран, что увеличивает себестоимость продукции.

Фермеры массово отказываются от выращивания ржи из-за низкой урожайности - около 40 центнеров на гектар против 60 у пшеницы. Многие аграрии переходят на более прибыльные культуры. Ситуацию усложнило прекращение поставок из Беларуси, ранее частично покрывавших импорт, а блокировка логистики сделала доставку почти невозможной.

Цена на тонну ржи подскочила с 6–7 тысяч гривен в 2024 году до 12–14 тысяч в мае 2025 года. Стоимость муки выросла с 10 до 18–20 тысяч гривен. Это может повлечь за собой повышение цен на хлеб до 40–50 гривен за единицу, а некоторые предприятия уже рассматривают временную остановку производства из-за низкой доходности.

Эксперты советуют жителям внимательно следить за ситуацией на рынке и планировать покупки заранее во избежание непредвиденных расходов и обеспечить достаточное количество хлебобулочных изделий в домохозяйствах.

Планирование закупок и умеренное пополнение запасов поможет избежать дефицита продуктов во Львовской области и сохранить стабильность семейного бюджета.

