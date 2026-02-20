Дефіцит продуктів в Львівській області стає помітним, повідомляє Politeka.

На тлі різкого скорочення запасів жита загроза нестачі товарів у регіоні зростає. Це вже відчутно впливає на ціни хлібобулочних виробів, зазначають фахівці.

Родіон Рибчинський, директор Спілки «Борошномели України», пояснює, що у 2025–2026 роках більшість підприємств змушені будуть закуповувати сировину за кордоном через майже відсутні внутрішні резерви. Уже зараз на ринку з’являється імпортне житнє борошно з Польщі та балтійських країн, що підвищує собівартість продукції.

Фермери масово відмовляються від вирощування жита через низьку врожайність — близько 40 центнерів на гектар проти 60 у пшениці. Багато аграріїв переходять на більш прибуткові культури. Ситуацію ускладнило припинення поставок з Білорусі, що раніше частково покривали імпорт, а блокування логістики зробило доставку майже неможливою.

Ціна на тонну жита підскочила з 6–7 тисяч гривень у 2024 році до 12–14 тисяч у травні 2025-го. Вартість борошна зросла з 10 до 18–20 тисяч гривень. Це може спричинити підвищення цін на хліб до 40–50 гривень за одиницю, а деякі підприємства вже розглядають тимчасову зупинку виробництва через низьку прибутковість.

Експерти радять мешканцям уважно стежити за ситуацією на ринку та планувати покупки заздалегідь, щоб уникнути непередбачених витрат і забезпечити достатню кількість хлібобулочних виробів у домогосподарствах.

Планування закупівель та помірне поповнення запасів допоможе уникнути дефіциту продуктів в Львівській області і зберегти стабільність сімейного бюджету.

