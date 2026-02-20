Это помогает смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Одесской области вступило в силу, сообщает Politeka.

С начала 2026 года новые пруды касаются водоснабжения и канализации в местных общинах. Рост тарифов связан с увеличением минимальной зарплаты, прожиточного минимума и стоимости электроэнергии, что повлияло на фактические расходы предприятий.

По новым расценкам кубометр воды стоит 38,87 грн — на 7,2% больше предыдущей цены. Водоотвод подняли до 47,62 грн. за кубометр, что на 17,4% превышает старые тарифы.

В Водоканале объясняют, что предыдущие тарифы покрывали лишь 91% расходов. Дополнительные расходы связаны с повышением зарплат работников, расходами на электроэнергию и социальными корректировками. План на 2026 год предусматривает подачу более 478 тысяч кубометров воды и прием около 255 тысяч кубометров стоков.

Также следует отметить, что эксперты советуют жителям регулярно фиксировать показатели счетчиков, экономно использовать ресурсы и планировать семейный бюджет. Это помогает смягчить последствия повышения тарифов на коммунальные услуги в Одесской области и сохранить финансовую устойчивость домохозяйств.

Общество отмечает важность своевременной оплаты счетов и проверки официальных сообщений. Социально уязвимые категории могут рассчитывать на льготы или государственные субсидии, частично уменьшающие нагрузку на семейный бюджет.

Рациональное использование воды и канализационных услуг обеспечивает бесперебойную работу сети и помогает избежать непредвиденных проблем в домах.

