Підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області набрало чинності, повідомляє Politeka.

З початку 2026 року нові ставки стосуються водопостачання та каналізації у місцевих громадах. Зростання тарифів пов’язане зі збільшенням мінімальної зарплати, прожиткового мінімуму та вартості електроенергії, що вплинуло на фактичні витрати підприємств.

За новими розцінками кубометр води коштує 38,87 грн — на 7,2% більше за попередню ціну. Водовідведення підняли до 47,62 грн за кубометр, що на 17,4% перевищує старі тарифи.

У «Водоканалі» пояснюють, що попередні тарифи покривали лише 91% витрат. Додаткові видатки пов’язані з підвищенням зарплат працівників, витратами на електроенергію та соціальними коригуваннями. План на 2026 рік передбачає подачу понад 478 тисяч кубометрів води та прийом близько 255 тисяч кубометрів стоків.

Також варто зауважити, що експерти радять мешканцям регулярно фіксувати показники лічильників, економно використовувати ресурси та планувати сімейний бюджет. Це допомагає пом’якшити наслідки підвищення тарифів на комунальні послуги в Одеській області та зберегти фінансову стабільність домогосподарств.

Громада наголошує на важливості своєчасної оплати рахунків та перевірки офіційних повідомлень. Соціально вразливі категорії можуть розраховувати на пільги або державні субсидії, що частково зменшують навантаження на сімейний бюджет.

Раціональне використання води та каналізаційних послуг забезпечує безперебійну роботу мереж і допомагає уникнути непередбачених проблем у будинках.

