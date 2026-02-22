Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черкасской области периодически предоставляют гуманитарные центры и волонтерские организации.

Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черкасской области остаются важной частью поддержки людей, пострадавших от войны или оказавшихся в сложных жизненных обстоятельствах, сообщает Politeka.

В Черкасской области действуют гуманитарные центры и отдельные волонтеры, которые помогают ВПЛ, детям и пенсионерам необходимыми вещами и бесплатными продуктами.

Одна из таких ячеек работает как гуманитарный центр для переселенцев, где оказывают помощь пострадавшим от войны и консультируют о получении поддержки.

Для уточнения информации о доступных ресурсах и возможности обращения предлагают звонить по телефону +380960132269.

В населенных пунктах региона также работают отдельные волонтеры, которые помогают пожилым людям, оставшимся без посторонней поддержки.

В частности, по адресу ул. Смелянская, 113/1 можно обратиться к волонтеру Анне, которая вместе с командой организует передачу питания пожилым людям.

Для получения дополнительных разъяснений по поддержке рекомендуют звонить по телефону +380639887006.

В то же время бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Черкасской области также координируют организации, работающие не только в регионе, но и по всей Украине.

Одним из них является Благотворительный фонд «Руки ласты», который сотрудничает с официальными религиозными и благотворительными учреждениями и помогает передавать людям пищу, воду и вещи первой необходимости.

Представители фонда принимают обращение по телефону +380977714444 и через сайт handsofmercy.in.ua, после чего координируют дальнейшую поддержку в соответствии с запросами и возможностями партнеров.

