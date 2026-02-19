Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом расходов.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области вступило в силу с начала 2026

Изменения коснулись централизованного водоснабжения и водоотведения во всех общинах, обслуживаемых КП «Облводоканал».

Новые ставки уже отражены в платежках жителей и введены в соответствии с распоряжением областной военной администрации от 24 декабря 2025 №1306.

Для домохозяйств без бизнес-деятельности кубометр воды стоит 45,54 грн. без НДС и 54,65 грн. с налогом. Услуги канализации обойдутся в 44,74 грн. без НДС и 53,69 грн. с налогом. Коммерческие предприятия будут платить 24,44 грн за кубометр без НДС и 29,33 грн с налогом.

Город Запорожья не входит в зону обслуживания «Облводоканала», поэтому тарифы на его жителей не распространяются. Для остальных общин повышение направлено на стабильную работу сетей, своевременное обслуживание оборудования и модернизацию систем водоснабжения и канализации.

Эксперты объясняют, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, ремонт оборудования и техническое обслуживание, а также закупкой материалов для бесперебойного обеспечения услуг. Это позволяет поддерживать давление в трубопроводах, избегать аварий и гарантировать качество воды.

Специалисты советуют жителям контролировать начисления, проверять показатели счетчиков, планировать бюджет и оплачивать счета. Такие действия помогают избежать задолженности, штрафов и обеспечивают стабильную работу водоснабжения и канализационных систем.

