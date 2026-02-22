Работа для пенсионеров в Полтавской области остается актуальной, ведь местные предприятия предлагают вакансии по гибкому графику, стабильной оплате и официальному оформлению, передает Politeka.

В Кременчуге компания "Стандарт-Оил" ищет охранника на нефтебазу. Основные обязанности включают контроль доступа на территорию, поддержание порядка и наблюдение за взвешиванием автомобилей. График работы — одни сутки через два дома, заработная плата составляет 10 000 гривен. Работодатель предусмотрел официальное трудоустройство и условия для пенсионеров.

В Лубнах швейная фабрика «Украинская корпоративная одежда» открыла вакансию помощника швеи. Работники выполняют ручную работу с тканью и утюгом, а работодатель обеспечивает обучение, дружеский коллектив и график с 8:00 до 17:00. Стартовая зарплата для новичков составляет 10 000 гривен, а в дальнейшем возможно повышение от выработки до 15 000 гривен.

Также стоит отметить, что в Полтаве автопарк Way Up Drive предлагает водителям такси работу на автомобилях компании. Работники получают до 35 000 гривен в месяц и до 65% от кассы, могут самостоятельно выбирать график и пользоваться авто на автомате или механике. Опыт работы не обязателен, а компания обеспечивает обучение и поддержку в выполнении заказов.

Таким образом, работа для пенсионеров в Полтавской области охватывает разные сферы — от охраны и швейного дела до водительских услуг, что позволяет людям постарше оставаться активными, получать стабильный доход и поддерживать профессиональную занятость.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.