Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Черкаській області періодично надають гуманітарні центри та волонтерські організації.

Безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Черкаській області залишаються важливою частиною підтримки людей, які постраждали від війни або опинилися у складних життєвих обставинах, повідомляє Politeka.

У Черкаській області діють гуманітарні центри та окремі волонтери, які допомагають ВПО, дітям та пенсіонерам необхідними речами та безкоштовними продуктами.

Один із таких осередків працює як гуманітарний центр для переселенців, де надають допомогу постраждалим від війни та консультують щодо отримання підтримки.

Для уточнення інформації про доступні ресурси та можливість звернення пропонують телефонувати за номером +380960132269.

У населених пунктах регіону також працюють окремі волонтери, які допомагають людям похилого віку, що залишилися без сторонньої підтримки.

Зокрема, за адресою вул. Смілянська, 113/1 можна звернутися до волонтера Анна, яка разом з командою організовує передачу харчування старшим людям.

Для отримання додаткових роз’яснень щодо наявності підтримки рекомендують телефонувати за номером +380639887006.

Водночас, безкоштовні продукти для ВПО та пенсіонерів у Черкаській області також координують організації, які працюють не лише в регіоні, а й по всій Україні.

Однією з них є Благодійний фонд «Руки ласти», який співпрацює з офіційними релігійними та благодійними установами та допомагає передавати людям їжу, воду та речі першої необхідності.

Представники фонду приймають звернення за телефоном +380977714444 та через сайт handsofmercy.in.ua, після чого координують подальшу підтримку відповідно до запитів і можливостей партнерів.

