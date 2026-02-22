Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области призвано расширить доступ к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области предусматривает финансирование профилактических обследований для старших людей, сообщает Politeka.

Программа включает диагностику сердечно-сосудистых болезней, сахарного диабета второго типа и психических расстройств, что позволяет выявлять риски на ранних этапах.

Инициативу запустила премьер-министр Юлия Свириденко в рамках государственного проекта "Скрининг здоровья 40+". Каждый участник получает персональное приглашение через приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения, начиная с 40 лет.

После подтверждения участия на «Дія.Картку» засчитывают 2000 гривен, которые можно потратить исключительно на скрининговые процедуры в учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ. Пенсионеры, не пользующиеся цифровыми сервисами, могут оформить помощь через банки или центры предоставления административных услуг.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Министерство здравоохранения и НСЗУ следят за качеством услуг и своевременным начислением средств.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Полтавской области призвана расширить доступ к современной диагностике, выявлять риски вовремя и поддерживать активный образ жизни. Специалисты советуют ознакомиться с перечнем процедур, подготовить необходимые документы и заранее планировать обследование.

Новым участникам следует обращаться в местные центры социальных услуг для консультаций по оформлению и доступным процедурам.

Для удобства участия в программе пенсионерам рекомендуют уточнять условия в местных центрах.

