Плановые графики отключения света в Чернигове на неделю с 23 февраля по 1 марта будут охватывать отдельные районы и улицы города.

Графики отключения света в Чернигове на неделю с 23 февраля по 1 марта будут действовать из-за плановых работ в городе, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

Плановые графики отключения света в Чернигове на неделю с 23 февраля по 1 марта будут охватывать отдельные районы и улицы города. Жители призывают заранее подготовиться к возможным временным перебоям в электроснабжении.

23.02.2026 года будет временное отключение электроснабжения с 9:00 до 17:00 в части домов по указанным адресам:

Ивана Выговського — №1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а;

Кастуся Калыновського — №1, 2;

Кырыла Розумовського — №48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 91, 93, 95, 97, 99, 151, 151а, 153, 153б, 153В, 153а, 155, 155а, 157, 62В, 62г, 74а, 91а, 91б, 93а, 95А, 97а, 99а;

Ковпака — №1;

Корюкивська — №1;

Красносильського — №2, 4, 6, 8, 10, 12, 14–20, 22–29, 2а, 31, 4а, 8а, 10А, 10б, 14А, 20а, 21а, 21б, 25а, 26а.

24.02.2026 года вводят плановые отключения света с 9:00 до 16:00 на отдельных улицах и домах:

Леонида Каденюка - №1-23, 6а, 15а, 17А, 23а;

Лытовська - №2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 2а, 2б, 2В, 7А, 15а, 15б, 15г, 15Д, 17а, 17б, 19б, 21а, 2

Лугова - №58;

Мыру — №2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б, 216–270 через 2;

Мыхалевича — № 15;

Молчанова — №1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5А, 8а;

Нефтяныкив - №63-117 (нечетные) + 89в, 103в, 103а, 103, 105а, 105, 107А, 107, 109а, 109, 109Б, 111а, 111, 113, 11

Олександра Довженко - №1-6, 8, 10, 12, 14, 15, 8А, 12а.

25.02.2026 года электроснабжение будет временно отсутствовать с 9:00 до 17:00 в некоторых домах на указанных улицах:

Федора Уманца - №1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 24, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 3а, 40, 44 19а, 2/170, 2/61, 29а;

Чернигивська - №1-25, 1Б, 5А, 11а, 13а, 23А, 24А;

Чернигивськый - №16;

Ягидна — № 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18a, 19a, 20a;

Ящука - №9, 11, 13, 17, 19, 21, 23.

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

