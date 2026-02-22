Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком.

Гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре в 2026 году остается доступной для людей, проживающих во временных центрах и шелтерах города, сообщает Politeka.net.

Поддержку координирует департамент социальной политики горсовета. Программа ориентирована на граждан, выехавших из-за боевых действий или потерявших жилье.

Продовольственные наборы получают лица почтенного возраста, люди с инвалидностью, матери с детьми, опекуны несовершеннолетних, а также подростки от трех до восемнадцати лет. Для новых владельцев справки переселенца, проживающих в местах компактного размещения, предусмотрена одноразовая выдача независимо от социального статуса.

Обязательное условие – регистрация в общине после 24 февраля 2022 по фактическому месту пребывания. В пакет входят продукты длительного хранения: консервы, крупы, макаронные изделия, готовые блюда, чай, кофе, сладости.

Чтобы получить набор, необходимо обратиться в управление соцзащиты по адресу проживания и предоставить паспорт, справку ВПЛ, документы на детей и, при необходимости, подтверждение инвалидности.

В профильных службах уточняют, что гуманитарная помощь для ВПЛ в Днепре предоставляется ежемесячно в соответствии с утвержденным графиком. Жителям советуют готовить бумаги заранее и уточнять дату выдачи во избежание скоплений.

Представители города отмечают: объемы ресурсов и порядок получения могут корректироваться в зависимости от финансирования, поэтому переселенцам следует следить за официальными сообщениями.

Подчеркивается, что поддержка будет продолжаться, чтобы обеспечить базовые потребности тех, кто в этом нуждается больше всего.

