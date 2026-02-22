Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Харькове поможет местным жителям подготовиться к естественным прихотям.

Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Харькове показывает, что большинство дней будет пасмурным, а осадки ожидаются только в отдельные дни, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Харькове предоставили на сайте sinoptik.ua.

23 февраля начнется с пасмурным утром и температурой около -8° ночью и до 0° днем, при этом без осадков. Атмосферное давление будет колебаться от 752 до 748 мм рт. ст.

24 февраля ожидается редкое солнце и появление мелкого снега утром, который днем ​​усилится, а к вечеру - будет смешанный с мелким дождем. Температура в течение дня будет колебаться от -1° до +1°.

25 февраля снова будет облачно, в течение дня осадков не ожидается, а температура днем ​​поднимется до +2°, ощущаться как -1°. Ветер небольшой – около 2,4 м/с.

В последующие дни синоптики прогнозируют преимущественно пасмурное небо без существенных осадков. 26 февраля небо будет полностью покрыто облаками, температура днем ​​около +1°, ветер 2,7 м/с.

27 февраля продолжится пасмурная атмосфера на улице, температура днем ​​поднимется до +2°, ветер будет достигать 3,4 м/с, а вероятность осадков останется минимальной.

28 февраля небо будет затянуто облаками, температура днем ​​до +3°, ветер до 3,8 м/с, а влажность снизится до 70%.

1 марта синоптики прогнозируют редко появляющееся из-за облаков солнце, температура днем ​​поднимется до +5°, ветер 4 м/с, осадков не ожидается.

Таким образом, прогноз погоды на неделю 23 февраля по 1 марта в Харькове обещает холодные утро и умеренные дневные температуры, преимущественно облачное небо и минимум осадков.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Харьковской области: какие новые цены установили магазины.

Также Politeka сообщала, Дефицит хлеба в Харьковской области: какие товары уже ограничены на полках.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Харьковской области: что делать в случае задержки выплат.