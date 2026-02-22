Подорожание продуктов в Черкасской области оказало большое влияние на стоимость основных товаров в феврале 2026 года, сообщает Politeka.

Мясные продукты показывают наибольший прирост. Средняя цена говядины гуляш выросла с 385,96 грн. в январе до 417 грн. за килограмм, что превышает показатели прошлого месяца на 31,04 грн. В Megamarket килограмм мяса стоит 435 грн., тогда как в Novus – 399 грн. Такая разница объясняется локальной логистикой и политикой сетей.

Консервы тоже подорожали. Кукуруза Верес (340 г) в среднем стоит 59,92 грн., что на 3,50 грн. больше, чем в предыдущем месяце. В разных магазинах цены колеблются: Auchan – 54,50 грн., Megamarket – 68,40 грн., Metro – 57,77 грн., Novus – 58,99 грн.

Молочные продукты повысились еще заметнее. Сыр твердый Звени Гора голландский 45% в среднем достиг 602,15 грн за килограмм, что на 38,85 грн больше январского показателя. Metro предлагает товар по 566,80 грн., а Megamarket – по 637,50 грн. Сметана Простонаше 20% (340 г) поднялась с 60,67 грн. до 67,70 грн. за упаковку.

Хлебобулочные изделия также ощутили влияние ценовых изменений. Хлеб ржаной Столичный (950 г) стоит 46,50 грн, что на 1,55 грн больше среднемесячного показателя января.

Аналитики объясняют, что удорожание продуктов в Черкасской области связано с общей инфляцией, ростом затрат на сырье, транспорт и энергоносители. В частности, цены на зерно и молочные компоненты определяют конечную стоимость большинства товаров.

Потребителям советуют следить за акциями, сравнивать предложения разных торговых сетей и планировать покупки, чтобы минимизировать влияние роста цен на семейный бюджет.

Дополнительно эксперты советуют обращать внимание на локальные рынки и фермерские продукты, где часто можно найти свежие товары по более выгодной цене.

