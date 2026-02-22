Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области дополняется гуманитарной помощью в городских центрах.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области позволяет переселенцам получить убежище, сообщает Politeka.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области предоставляют через сеть местных приютов и онлайн-платформу «Убежище». Координацией помощи занимается областной контактный центр, работающий круглосуточно. Консультации доступны по номеру 0800502230.

Для оперативного подбора вариантов размещения действуют горячие линии: 066 673 53 03, 050 692 74 31, 066 656 87 27, а жители Кременчуга могут обращаться за номером 0 800 33 22 21.

Документы оформляются через управление социальной защиты, центры предоставления административных услуг или электронный сервис «Действие». В Полтаве прием осуществляют в Киевском районе на Степана Халтурина, 13, в Шевченковском - на Ивана Мазепы, 30, и в Подольском - на Гаевого, 3. Специалисты также выезжают к людям, временно проживающим в учебных заведениях, чтобы упростить процедуру учета.

Поддержка переселенцев не ограничивается жильем. Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области дополняется гуманитарной помощью в городских центрах: одеждой, обувью, постелью, средствами гигиены и детским питанием. В частности, пункт «Теплая кофта» на Небесной Сотне, 17 работает ежедневно с 10:00 до 17:00, а благотворительный фонд «Каритас Полтава» на Филиппа Орлика, 20/1 принимает посетителей в будни с 10:00 до 15:00.

Для удобства переселенцев все актуальные адреса и контактные данные обновляются на официальных ресурсах и онлайн-платформах, что позволяет быстро найти подходящий вариант размещения.

