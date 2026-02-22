Графики плановых отключений электроэнергии в Сумах будут действовать неделю с 23 февраля по 1 марта, ограничения будут производиться в определенные часы.

Графики отключения света в Сумах на неделю с 23 февраля по 1 марта запланированы отключение электроэнергии на десятках улиц из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

23.02.2026 будут выключать электричество с 8 до 16 часов в десятках домов, расположенных в городе. В частности, это касается следующих адресов:

Гарбузивська — №36–70, 69/1, 71, 73, 75, 77, 79, 81–85, 87;

Герасыма Кондратьєва — №98, 106, 145;

1-ша Поперечна — №2–4;

2-га Поперечна — №1–2, 2/1;

Абрыкосовый — №1, 3–5, 10–12;

Мыхайливська — №2–32, 5А, 7–8, 14/1, 13А–13Б, 17А, 17/2, 19А;

Революции Гидности — №9;

Новомистенська — №24–31;

Даныла Галыцького — №35, 47, 49, 50, 56;

Малынова — №1;

Иллинськый / Иллинська — №1, 36–46, 37/2, 42/5;

Грыгория Ващенка — №2–40, 41–47, 49, 51, 53, 55, 57, 57/1, 59, 59А.

24.02.2026 обесточат дома в Сумах из-за плановых работ. Они охватят следующие адреса:

Засумська — 2, 5, 12, 12А, 12Г, 14, 16, 16Б

Герасыма Кондратьева — 168

Героив Сумщыны — 1, 2

Грыгория Сковороды — 4, 6, 8, 10, 12, 12А, 14, 16, 18, 18А, 20, 22

Космична — 26

Лебедынська — 19, 19/3

Ныканора Онацького — 2

Оскара Гансена — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8

Свободы — 3, 5, 7А, 11

Старориченська— 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7А, 8, 9, 10, 11, 12, 12А, 13, 14

Суханивськый — 1, 2, 4, 6, 8, 10

Троицька — 10, 12, 14, 16, 16/2, 16В, 20

25.02.2026 года отключения охватят часть адресов, ведь в этот день энергетики будут проводить плановые работы. Омеения касаются улиц:

Кругова — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 20/1, 21, 22, 23, 24, 25, 25/2, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 33/2, 35, 37, 39, 41

Холодноярськои брыгады — 24/1, 36, 20, 22, 22/1, 24

Маковського — 1, 3, 4, 6, 8

Мыхайла Лушпы — 2, 6/2

Мыхайла Петренка — 2, 10, 12

Нызовый — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

Воробивськый — 33/1

2-Й Воробйовськый — 33

2-Га Набережна Р. Стрилка — 27, 25, 23

Ярослава Мудрого — 89/1, 91, 91А, 93, 94, 95, 95А, 96, 97, 97/1, 98, 99, 100, 101, 102, 104, 106

Стефана Таранушенка — 1/1, 1/2, 2, 3, 3/1, 4, 5, 7

Украинськои Народнои Республикы — 3/1

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

