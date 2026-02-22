Графики отключения воды в неделю с 23 февраля по 1 марта в Чернигове могут изменяться в зависимости от фактического хода работ.

Графики отключения воды на неделю с 23 февраля по 1 марта в Чернигове обнародовали из-за запланированных аварийно-ремонтных работ на водопроводе, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Черниговводоканал .

Работы производятся для замены общедомового узла учета на ул. Соборности, 2, а также на участке на ул. Заньковецкой, 30.

Водоснабжение временно прекратят 23 февраля с 08:00 до 17:00, с возможным продлением 24 февраля в тот же временной промежуток. На этот период отключение коснется многоэтажек по ул. Соборности, 2, а также жилых и частных домов на ул. Заньковецкой и Днепровской, включая пер. Заньковецким и Днепровским.

Для жителей организуют подвоз питьевой воды, а специалисты советуют заранее совершить необходимый запас. Предыдущие работы позволили возобновить подачу воды на ул. Заньковецкой, 30, после временного ремонта.

В общей сложности запланировано два этапа: первый — 23–24 февраля, включает врезку на дом №30 и установку нового колодца; второй – ориентировочно летом, после чего старый аварийный колодец демонтировано и восстановлено асфальтное покрытие.

Сети на этих участках изношены, имеют много старых и хаотических подключений, поэтому работы необходимы для стабильного водоснабжения в будущем.

Специалисты напоминают, что графики отключения воды в неделю с 23 февраля по 1 марта в Чернигове могут меняться в зависимости от фактического хода работ. Для справок жители могут обращаться по телефону 0800 50 50 51.

Жителям рекомендуют заранее подготовить запас питьевой воды и проверить запасы для бытовых нужд на время ремонтных работ.

