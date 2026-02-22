Бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве предоставляется на период войны.

Бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве предлагают частные дома и квартиры для тех, кто вынужденно покинул свои дома из-за войны, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте "Помогай".

Самые актуальные предложения публикуют на местных платформах и социальных сетях для внутренне перемещенных лиц.

На Нагорной доступен частный дом со всеми удобствами: газ, вода, канализация, интернет, мебель и стиральная машина. Размещение в отдельной комнате с хозяйкой, 76 лет. Оплата ограничивается только коммунальными услугами. Преимущественно подходит женщинам или женщинам с детьми. Проживание предусмотрено на длительный период, минимум до конца войны.

На улице Севастопольской, 65, предлагают однокомнатную квартиру . Владелец — мужчина 40 лет, проживающий вместе с переселенцами, обеспечивает большинство расходов и имеет всю необходимую мебель и технику: холодильник, микроволновку, бойлер, Wi-Fi, телевизор, электрочайник. Квартира подходит для женщин или семей с детьми, оплата ограничивается коммунальными услугами.

В Военном переулке доступен частный дом на три спальни, кухню и гостиную. Помещение разделено на две части: одна свободна для переселенцев, другая – для родственника. Общее отопление и водоснабжение, большой двор и огород, гараж. Принимают семьи с детьми, женщин, пожилых людей, а также домашних животных.

Бесплатное жилье для переселенцев в Николаеве предоставляется на период войны с условием поддержания порядка и ухода за имуществом. Все предложения проверены, а контакты владельцев публикуют в открытых источниках во избежание рисков для переселенцев.

