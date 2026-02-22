Безкоштовне житло для переселенців в Миколаєві надається на період війни.

Безкоштовне житло для переселенців в Миколаєві пропонують приватні будинки та квартири для тих, хто вимушено залишив власні оселі через війну, передає Politeka.

Інформацію про це надають на сайті "Допомагай".

Найактуальніші пропозиції публікують на місцевих платформах і в соціальних мережах для внутрішньо переміщених осіб.

На Нагорній доступний приватний будинок з усіма зручностями: газ, вода, каналізація, інтернет, меблі та пральна машина. Проживання в окремій кімнаті з господинею, 76 років. Оплата обмежується лише комунальними послугами. Переважно підходить жінкам або жінкам з дітьми. Проживання передбачене на довгостроковий період, мінімум до кінця війни.

На вулиці Севастопольській, 65, пропонують однокімнатну квартиру. Власник — чоловік 40 років, який проживає разом із переселенцями, забезпечує більшість витрат та має усі необхідні меблі й техніку: холодильник, мікрохвильовку, бойлер, Wi-Fi, телевізор, електрочайник. Квартира підходить для жінок або сімей з дітьми, оплата обмежується комунальними послугами.

У Військовому провулку доступний приватний будинок на три спальні, кухню та вітальню. Приміщення розділене на дві частини: одна вільна для переселенців, інша — для родича. Спільне опалення та водопостачання, великий двір і город, гараж. Приймають сім’ї з дітьми, жінок, людей похилого віку, а також домашніх тварин.

Безкоштовне житло для переселенців в Миколаєві надається на період війни, з умовою підтримки порядку та догляду за майном. Усі пропозиції перевірені, а контакти власників публікують у відкритих джерелах, щоб уникнути ризиків для переселенців.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Безкоштовні продукти для ВПО в Одесі: правила видачі змінилися, як саме.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання продуктів у Одеській області: що буде коштувати на 30 відсотків більше.