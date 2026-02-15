В Одесской области 16 февраля 2026 года в дополнение к стабилизационным графикам отключения света будут применять еще и новые локальные обесточения.

ДТЭК предупреждает о новых локальных графиках отключения света в некоторых населенных пунктах Одесской области на понедельник, 16 февраля 2026 года, сообщает Politeka.

Эти обесточения будут происходить в связи с плановыми профилактическими работами в электросетях, которые должны повысить надежность электроснабжения в регионе и обезопасить от возможных аварийных ситуаций. Они будут действовать дополнительно к стабилизационным.

В частности, по данным ДТЭК, дополнительные графики отключения света в Одесской области 16 февраля будут применяться в пределах Куяльницкого сельского территориального общества, пишет Politeka.

Там без электроэнергии с 8:00 до 12:00 останутся жители сел Ставки, Вестерничани, Петровка, Великая Кондратовка, Оброчное, Новый Мир, частично Качуровка (дома по ул. Центральная, Зеленая, Новоселов), Федоровка (Школьная, Тумачевская) и Вишневое (Центральная, Победы).

Также локальные графики отключения света 16 февраля 2026 планируются в пределах Курисовской сельской территориальной общины в Одесской области. Ориентировочно с 8:00 до 17:00 ограничения электроснабжения там будут действовать частично в с. Курисово, а также в с. Капитановка по следующим адресам:

ул. Мира, 1-4, 6, 8, 10;

Степная, 2-5;

Тараса Шевченко, 1-6, 8-12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25;

Украинская, 5, 8.

