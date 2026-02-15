В Одеській області 16 лютого 2026 року на додаток до стабілізаційних графіків відключення світла будуть застосовувати ще й нові локальні знеструмлення.

ДТЕК попереджає про нові локальні графіки відключення світла в деяких населених пунктах Одеської області на понеділок, 16 лютого 2026, повідомляє Politeka.

Ці знеструмлення відбуватимуться у звʼязку з плановими профілактичними роботами в електромережах, які мають підвищити надійність електропостачання в регіоні та убезпечити від можливих аварійних ситуацій. Вони діятимуть додатково до стабілізаційних.

Зокрема, за даними ДТЕК, додаткові графіки відключення світла в Одеській області 16 лютого будуть застосовувати в межах Куяльницької сільської територіальної громади, пише Politeka.

Там без електроенергії з 8:00 до 12:00 залишаться мешканці сіл Ставки, Вестерничани, Петрівка, Велика Кіндратівка, Оброчне, Новий Мир, частково Качурівка (будинки по вул. Центральна, Зелена, Новоселів), Федорівка (Шкільна, Тумачівська) та Вишневе (Центральна, Перемоги).

Також локальні графіки відключення світла 16 лютого 2026 року плануються в межах Курісовської сільської територіальної громади в Одеській області. Орієнтовно з 8:00 до 17:00 обмеження електропостачання там діятимуть частково в с. Курісове, а також у с. Капітанівка за такими адресами:

вул. Миру, 1-4, 6, 8, 10;

Степова, 2-5;

Тараса Шевченка, 1-6, 8-12, 14, 15, 17, 18, 20, 21, 24, 25;

Українська, 5, 8.

Останні новини України:

