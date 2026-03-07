Доплаты для пенсионеров в Харьковской области в 2026 году претерпели изменения из-за повышения минимальной пенсии, поэтому рассказываем об этом больше.

Доплаты пенсионерам в Харьковской области выросли в январе 2026 года, сообщает Politeka.

Как проинформировали на сайте ПФУ, повышение доплат коснулось пенсионеров в Харьковской области, у которых страховой стаж превышает установленную законом норму.

Увеличение выплат касается женщин со стажем более 30 лет и мужчин старше 35 лет стажа, включая лиц, имеющих льготный стаж по Списку №1.

Для каждого года работы сверх норматива пенсионеру в Харьковской области начисляется доплата в размере 1% минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

На практике это означает, что женщина со страховым стажем 40 лет получает 259,50 грн ежемесячно вместо 236,10 грн в прошлом году, а мужчина с аналогичным стажем – 128,75 грн вместо 118,05 грн.

Таким образом, ежемесячная прибавка увеличилась на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. Перерасчет производится автоматически, без необходимости подавать заявление.

Если страховой стаж существенно превосходит норматив, выплата растет пропорционально количеству дополнительных лет. При прекращении трудовой деятельности Пенсионный фонд Украины осуществляет перерасчет пенсии с учетом актуального прожиточного минимума.

Это означает, что выплата за стаж может возрасти, и новый размер применяется уже с месяца, наступающего после увольнения с работы.

Кроме того, в 2026 году предусмотрена ежегодная индексация пенсий, которая частично компенсирует влияние инфляции и рост потребительских цен. Для части получателей прибавки уже поступили в январе, для других – ожидаются после индексации в марте.

