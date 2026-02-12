Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области вступило в силу с начала 2026, сообщает Politeka.

Новые расценки касаются водоснабжения и водоотведения в общинах, сообщают местные администрации.

В тарифах учтены расходы на электроэнергию, обслуживание оборудования и заработную плату персонала. Это позволяет обеспечить стабильную работу систем водоснабжения и канализации в течение года без перебоев.

В Ставищенском территориальном обществе кубометр воды стоит 30,54 грн без НДС и 36,65 грн с налогом. Водоотвод – 36,21 грн без налога и 43,45 грн с НДС. Информация об обновлении опубликована на официальном портале общества и через публичные объявления.

Контроль за соблюдением новых ставок осуществляет заместитель поселкового головы. Местное ЖКУ объясняет, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области отражает реальные расходы предприятия и гарантирует бесперебойное водоснабжение.

Власти советуют жителям планировать семейный бюджет, отслеживать актуальные сообщения и оплачивать счета вовремя. Для социально уязвимых категорий предусмотрены льготы и государственная поддержка, уменьшающая финансовую нагрузку.

Эксперты подчеркивают, что своевременное планирование платежей помогает избежать долгов и поддерживает надежную работу инфраструктуры общества.

Несмотря на это, в области есть хорошие новости. В частности, у жителей есть возможность получить бесплатное жилье.

Доступные варианты позволяют обеспечить безопасность и базовые условия для жизни, особенно для тех, кто вынужден был покинуть родные дома из-за боевых действий.

