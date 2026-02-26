Загалом робота для пенсіонерів у Києві охоплює бухгалтерський напрямок, торгівлю та логістику.

Робота для пенсіонерів у Києві залишається затребуваною, адже столичні роботодавці пропонують посади з офіційним працевлаштуванням, стабільною оплатою та зручним графіком, повідомляє Politeka.

Одним із напрямків є бухгалтерія. Компанія «АТМА, ТОВ», що постачає санітарно-гігієнічну продукцію, відкрила позицію фахівця з первинної документації на склад. Обов’язки передбачають обробку паперів, участь в інвентаризації, коригування даних в обліковій системі та супровід накладних для водіїв. Оплата становить 30 000–32 000 гривень. Працівникам обіцяють соціальні гарантії, навчання та можливість розвитку.

У роздрібному сегменті мережа «Фора» запрошує продавців продовольчих товарів. Рівень доходу — 29 500–38 300 гривень після оподаткування. Серед завдань — контроль якості, консультації покупців, викладка продукції й дотримання касової дисципліни. Компанія забезпечує офіційний контракт, своєчасні виплати та гнучкий графік.

Також триває набір водіїв у Rozetka для керування автомобілями Mercedes Sprinter. Робота передбачає доставку між складами, магазинами та поштоматами. Від кандидатів очікують досвід керування від двох років, знання правил дорожнього руху та відповідальність. Зарплата — 38 000–50 000 гривень, передбачені відпустка, лікарняні й премії.

Загалом робота для пенсіонерів у Києві охоплює бухгалтерський напрямок, торгівлю та логістику, що дає можливість людям старшого віку зберігати активність і мати стабільний дохід.

Роботодавці відзначають, що досвід і відповідальність старших працівників залишаються важливою перевагою для бізнесу.

