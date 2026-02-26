С февраля 2026 г. в Ивано-Франковской области официально ввели подорожание проезда на нескольких популярных пригородных маршрутах, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют местные власти.

В частности, билет на направление Голынь - Калуш вырос с 37 до 41 гривны. Предыдущее повышение тарифов произошло менее полугода назад, поэтому для пассажиров новое изменение стало ощутимым и требует дополнительных расходов при регулярных поездках.

Причины увеличения тарифов

Специалисты объясняют повышение ростом расходов на горючее, обслуживание транспортных средств, а также необходимость поддержки безопасности перевозок. Дополнительно влияет на рост эксплуатационных расходов и инфляционные процессы, отражающиеся на работе пригородного транспорта.

Местная администрация советует пассажирам учитывать новые тарифы при планировании поездок и закладывает дополнительные средства для регулярного пользования маршрутами.

Воздействие на пассажиров

Таким образом, подорожание проезда в Ивано-Франковской области оказывает непосредственное влияние на ежедневные бюджеты жителей, особенно тех, кто ежедневно пользуется пригородными автобусами. Это может стать дополнительным фактором для семейных трат, а также побуждать часть пассажиров искать альтернативные виды транспорта.

Временные изменения в железнодорожном сообщении

Кроме автобусных тарифов, в Ивано-Франковске сообщили о новом графике движения поездов, который будет действовать временно в связи с ремонтными работами на путях. Отправление складов теперь происходит в 03:30, а прибытие на конечную станцию ​​в 06:25 вместо предыдущих 03:45 и 07:15.

Маршрут проходит через Болехов, Долину и Калуш, что позволяет сохранить соединение с ключевыми промежуточными станциями. В "Укрзализныце" уверяют, что изменения не повлияют на безопасность перевозок, а другие пассажирские составы региона курсируют по привычному расписанию.

Пассажирам советуют следить за актуальной информацией на официальном сайте железной дороги или обращаться в кассы для уточнения времени отправления.

