Если важная информация не будет предоставлена, после апреля жители Запорожской области могут потерять пенсию.

В Пенсионном фонде предупредили о возможности потери пенсии для жителей Запорожской области из-за новых требований, сообщает Politeka.net.

Об этом говорится на сайте ПФУ.

Внутри перемещенные лица должны до 1 апреля 2026 проинформировать ПФУ о том, что не получают пенсионных или страховых выплат от российской федерации. Если такое подтверждение не будет предоставлено, выплата пенсии может быть прекращена.

В ведомстве уточнили, что жители Запорожской области, которые прошли физическую идентификацию в период с 1 января 2025 года по 1 февраля 2026 года, но не подали заявление об отсутствии выплат из россии, будут получать средства только временно — не дольше 1 апреля 2026 года. После этой даты финансирование может быть приостановлено, если необходимая информация не будет предоставлена.

Прежде всего, это требование касается лиц, проживающих на временно оккупированных территориях, а также тех, кто выехал оттуда на подконтрольную Украине территорию или находится за границей. Таким образом, государство проверяет отсутствие двойного получения социальной поддержки и защищает систему пенсионного обеспечения.

Предоставить подтверждение можно несколькими удобными способами: через личный кабинет на вебпортале электронных услуг ПФУ, во время видеоидентификации с представителем учреждения или отправив письменное заявление по почте в соответствующий территориальный орган.

Кроме того, эту информацию разрешается указать при оформлении, возобновлении или продлении пенсионных выплат. К заявлению обязательно следует добавить документ, подтверждающий факт нахождения личности в живых.

Подчеркивают также, что прохождение этой процедуры является обязательным условием для дальнейшего получения средств. В случае невыполнения выплаты могут быть полностью прекращены, даже если человек имеет законное право на пенсионное обеспечение.

