Робота для пенсіонерів у Кіровоградській області охоплює кілька напрямків зайнятості та передбачає різні умови праці, повідомляє Politeka.

У регіоні з’являються пропозиції, де люди старшого віку можуть знайти стабільний дохід. На платформі work.ua розміщені оголошення з різним графіком і рівнем відповідальності.

Серед доступних варіантів — посада вантажника у ФОП Гермак. Працівники приймають товар на склад, розміщують його у визначених зонах та готують до відправлення у торгові точки. Середній заробіток становить 26 000 гривень. Роботодавець пропонує повну зайнятість і комфортні умови у місті Бриспіль. Досвід складської діяльності буде перевагою.

Інша пропозиція — режисер монтажу у Національній суспільній телерадіокомпанії України в Кропивницькому. Оплата складає 19 960 гривень. Фахівець займається обробкою відео, підготовкою інфографіки та забезпечує оперативну готовність матеріалів до ефіру. Необхідні вища освіта й володіння програмами Adobe Premiere Pro, Photoshop, Audition та After Effects. Формат роботи — офісний.

Також відкрита вакансія молодшого оператора АЗС у мережі OKKO із доходом 13 000 гривень. Обов’язки включають заправлення автомобілів, консультації клієнтів і контроль чистоти обладнання. Компанія гарантує офіційний контракт, оплачувану відпустку, лікарняні та медичне страхування.

Загалом робота для пенсіонерів у Кіровоградській області дозволяє обрати посаду з прийнятним навантаженням, поєднувати зайнятість із особистими справами та залишатися активними у професійному середовищі.

