Бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе стали доступны после возобновления работы одного из благотворительных проектов.

Бесплатными продуктами для ВПЛ в Одессе обеспечивает благотворительный проект «Пища Жизни», сообщает Politeka.

Как говорится на их официальной странице в Фейсбуке, с 5 января 2026 фонд возобновил ежедневную раздачу горячих блюд и напитков для внутренне перемещенных лиц. Так что в таком формате местные могут получить бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе.

Речь идет об инициативе, которая работает на базе благотворительного фонда "Гостиная хата" и уже не первый год поддерживает людей, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах из-за войны.

Раздача горячей пищи происходит ежедневно в 12:30 по адресу Водопроводная 13, а воспользоваться помощью могут внутренне перемещенные лица и все, кто нуждается в поддержке.

В фонде отмечают, что бесплатные продукты для ВПЛ в Одессе являются лишь частью более широкой программы помощи. Кроме горячих обедов и теплых напитков, в центре продолжает действовать система выдачи продовольственных наборов, обновленная с 10.02.2025.

Согласно новым правилам, ежедневно выдается не более 50 наборов, а приоритет предоставляется вновь прибывшим переселенцам с момента регистрации справки. Такая помощь предоставляется один раз в месяц в течение первых трех месяцев пребывания в облцентре.

Для других категорий внутриперемещенных лиц наборы предусмотрены один раз в два месяца. Это касается матерей, самостоятельно воспитывающих детей, семей с беременными женщинами.

А также - проживающих сами пенсионеров в возрасте от 70 лет, семей из двух пенсионеров такого же возраста, одиноких людей с инвалидностью первой и второй групп, а также многодетных семей.

