Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області допомагає українцям, які втратили дах над головою через війну, знайти тимчасовий прихисток у безпечних містах, повідомляє Politeka.

Платформа «Допомагай» збирає оголошення від небайдужих місцевих жителів, які готові надати переселенцям кімнати або квартири без оплати. Це дозволяє створити комфортні умови проживання та підтримати тих, хто опинився у складній ситуації.

Пропозиції варіюються від окремих кімнат до повноцінних квартир, де переселенці можуть жити разом із господарями. У місті Одеса доступні різні варіанти, залежно від потреб та віку шукачів житла.

Наприклад, на вулиці Жуковського пропонують кімнату для жінки в двокімнатній квартирі з господинею 68 років. Власниця зазначає, що не потребує догляду, шукає компаньйона для спільного проживання та спілкування у вечірній час.

Інший варіант знаходиться на проспекті Князя Володимира Великого. Тут порядна сім’я готова прийняти одиноку жінку пенсійного віку у трикімнатній квартирі на першому поверсі. Кімната окрема, з усіма зручностями, а проживання надається безкоштовно.

Також окрема кімната у приватному будинку на вулиці Бригадній доступна для охайної жінки до 55 років без шкідливих звичок. Господарі просять лише невелику допомогу по дому, забезпечуючи комфортне співжиття та підтримку переселенцям.

Безкоштовне житло для ВПО в Одеській області допомагає одночасно вирішити потреби переселенців і підтримати громаду, створюючи атмосферу взаємодопомоги та безпеки.

Таке житло не лише забезпечує тимчасовий прихисток, а й дає можливість переселенцям адаптуватися до нового середовища та відновити відчуття стабільності.

