Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області розширюється завдяки запуску нових програм підтримки громадян старшого віку, повідомляє Politeka.net.
Ініціативу реалізує фонд «Карітас Полтава» спільно з Caritas Luxembourg та Caritas Austria.
У громаді відкрито соціально-реабілітаційний простір для осіб від 60 років, зокрема внутрішньо переміщених. Послуги надають безкоштовно тим, хто потребує регулярного супроводу.
У центрі проводять базові медичні огляди: вимірюють артеріальний тиск, рівень глюкози, сатурацію, виконують електрокардіограму. Також доступні фізіотерапевтичні процедури — магнітотерапія, УВЧ, пресотерапія та сеанси у соляній кімнаті. Окремо проводять лікувальну гімнастику для підтримки рухливості та загального тонусу.
Психолог надає індивідуальні та групові консультації, допомагаючи зменшити стрес і поліпшити емоційний стан.
Для активного дозвілля організовують арттерапію, кінопокази, читацькі зустрічі, музичні й танцювальні заходи, а також творчі майстер-класи. Такий комплексний підхід сприяє спілкуванню та соціалізації літніх людей.
Щодня відвідувачам пропонують гарячі обіди. Саме через таку комплексну модель реалізується гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області, поєднуючи харчування з медичними та соціальними послугами.
Простір працює з понеділка по п’ятницю з 9:00 до 17:00 за адресою: Полтава, вулиця Семена Антонця, 24.
Мешканцям радять завчасно перевіряти оголошення та приходити вчасно, щоб скористатися усіма можливостями без черг. Організатори підкреслюють, що проєкт спрямований на стабільну підтримку старшого покоління в умовах воєнного часу.
Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області забезпечує не лише харчування, а й медичний супровід та можливості для соціальної активності, підтримуючи здоров’я та самопочуття літніх людей.
