Підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку спрямоване на підтримку безперебійного постачання тепла та води.

У Луцьку з 17 лютого 2026 року набуло чинності підвищення тарифів на комунальні послуги для окремих категорій споживачів, передає Politeka.

Рішення ухвалене міськвиконкомом з урахуванням зростання витрат на електроенергію, газ, водопостачання та інші складові, що формують кінцеву вартість послуг.

Основна мета змін – забезпечити фінансову стабільність ДКП «Луцьктепло» та відобразити реальні витрати на виробництво та доставку теплової енергії.

Чому змінюються тарифи і наскільки?

Коригування відбулося через підвищення вартості енергоресурсів та послуг, які не залежать безпосередньо від підприємства. З початку року зросли ціни на електроенергію та її розподіл, природний газ, водопостачання та водовідведення. Крім того, вплинув показник прожиткового мінімуму для працездатних осіб, який використовується при розрахунках тарифів.

Згідно з офіційною таблицею, ріст вартості коливається від 3% до 4% залежно від категорії споживачів та типу котелень. Для бюджетних установ зміни становлять приблизно 4%, інші організації отримають коригування на рівні 3–4%, а для релігійних структур тариф підвищився близько 4%.

Кого стосується підвищення?

Нові тарифи застосовуються до таких категорій споживачів:

бюджетні установи,

інші юридичні особи,

релігійні організації.

Таким чином, населення міста на даний момент не потрапляє під підвищення, а зміни стосуються виключно організацій, що отримують тепло та гарячу воду від ДКП «Луцьктепло».

Міська влада радить керівникам установ завчасно ознайомитися з оновленими тарифами, щоб врахувати нові розцінки у плануванні бюджету та витрат на енергоносії.

Впроваджене підвищення тарифів на комунальні послуги в Луцьку спрямоване на підтримку безперебійного постачання тепла та води для організацій і дозволяє підприємству ефективно покривати зростаючі витрати на енергоресурси.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Підвищення тарифів на комунальні послуги у Волинській області: що саме дорожчає та наскільки