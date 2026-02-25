В прошлом году завершение отопительного сезона в Киеве начало происходить с 24 марта, однако в 2026 году может быть по-другому.

В Киеве близится завершение отопительного сезона 2026, сообщает Politeka.

Известно, что порядок включения и отключения отопления регламентируется пунктом 8 Правил предоставления услуг теплоснабжения, утвержденных постановлением Кабинета Министров Украины от 21 августа 2019 года №830.

В документе нет конкретной даты завершения. Отключение тепла производится, если среднесуточная температура в течение трех суток стабильно превышает +8°C. Это позволяет постепенно переводить котельные в летний режим без резких перепадов в жилых домах и в социальных объектах.

Специалисты советуют жителям в 2026 году:

проверять состояние батарей и вентиляционных решеток;

контролировать температуру в доме;

планировать проветривание и поддерживать комфортную влажность;

следить за показателями счетчиков и передавать их в теплосеть.

Напомним, в прошлом году завершение отопительного сезона в Киеве начало происходить с 24 марта. Из-за стабильного потепления батареи в большинстве жилых домов выключали чуть раньше обычного, что позволило избежать резких перепадов температуры внутри квартир. В то же время важные социальные учреждения – школы, детские сады, больницы и другие учреждения – продолжали получать тепло по необходимости и по заявкам руководителей, чтобы обеспечить непрерывный комфорт для жителей и персонала.

Благодаря такому поэтапному подходу столица смогла сэкономить часть энергоресурсов, а коммунальные счета киевлян частично отразили снижение расходов на отопление. В течение нескольких дней после начала отключений температура в домах регулировалась так, чтобы жители чувствовали тепло только в необходимом объеме, что позволяло плавно перейти к летнему режиму без лишних неудобств.

