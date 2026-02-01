Специалисты отмечают, что спрос на аренду квартир в Луцке остается стабильным.

По состоянию на январь 2026 средняя стоимость аренды однокомнатных квартир в Луцке держится на уровне около 5 000 гривен в месяц, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляют на сайте ЛУН .

Двухкомнатные дома сдают примерно за 8 000 гривен, демонстрируя небольшой рост по сравнению с прошлым годом.

По подсчетам аналитиков, местные жители тратят на аренду около 20-25% средней заработной платы, что делает жилье относительно доступным. Показатель «года аренды» для однокомнатного жилья сейчас составляет 16–17 лет, а для двухкомнатных — около 18–19 лет.

На рынке появляются и интересные конкретные предложения. К примеру, двухкомнатная квартира на Владимирской, 77-А, площадью 40 м² сдается за 9 500 гривен в месяц. Квартира только после ремонта, полностью меблирована, с отдельным входом и собственной кладовкой. Аренда подразумевает долгосрочный срок, без посредников.

Еще одна двухкомнатная квартира по проспекту Соборности, 36, площадью 62 м² стоит 16 000 гривен в месяц. Жилье расположено в районе ТЦ «Порт Сити», имеет раздельную планировку, полностью меблировано и оснащено бытовой техникой. Квартира свободна с 16 февраля, рядом развита инфраструктура: магазины, школы, сады и остановки транспорта.

Специалисты отмечают, что спрос на аренду квартир в Луцке остается стабильным. Разнообразие предложений позволяет арендаторам выбирать жилье в соответствии с бюджетом, площадью и удобством расположения.

Прогнозируется, что в ближайшие месяцы стоимость аренды будет оставаться стабильной, а квартиры с качественным ремонтом и мебелью могут держать цену на высоком уровне.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Волынской области: что именно дорожает и насколько