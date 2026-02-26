Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области начисляется на каждого члена семьи, имеющего официальный статус переселенца.

Государство продолжает поддерживать украинцев денежной помощью для ВПЛ в Киевской области, а в 2026 году система выплат действует с определенными изменениями и уточнениями.

Рассказываем, на какую помощь могут рассчитывать переселенцы.

В 2026 году порядок предоставления помощи на жительство для внутренне перемещенных лиц продолжает действовать. Ключевым нормативным актом остается постановление Кабинета Министров Украины №332, регламентирующее условия назначения, продления и прекращения выплат.

Ежемесячный размер государственной поддержки составляет:

2 000 грн – для совершеннолетних получателей;

3 000 грн - для детей и людей с инвалидностью.

Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области начисляется на каждого члена семьи, который имеет официальный статус переселенца и включен в Единую информационную базу внутренне перемещенных лиц.

Выплаты продлевают сразу на шесть месяцев после проверки уровня доходов домохозяйства. В 2026 году базовым показателем для расчетов является прожиточный минимум для лиц, потерявших трудоспособность - 2595 грн.

Право на дальнейшее получение пособия сохраняется, если среднемесячный доход на одного члена семьи за последние три месяца не превышает четыре прожиточных минимума – 10 380 грн. Если этот показатель выше, выплаты на следующий период не назначаются.

Кто имеет право на пособие независимо от дохода

Постановление №332 определяет отдельные категории внутриперемещенных лиц, для которых материальное положение не влияет на право получать выплаты. К ним относятся:

пенсионеры, если размер их пенсии не превышает 10380 гривен;

лица с инвалидностью I и II группы;

дети с инвалидностью в возрасте до 18 лет;

дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, до 23 лет;

приемные родители, родители-воспитатели и опекуны.

Помощь не назначают, если в течение трех месяцев перед обращением лицо или члены его семьи:

приобрели автомобиль в возрасте до пяти лет (кроме переданных для нужд обороны);

купили земельный участок или жилье на сумму свыше 100 000 гривен, за исключением имущества, предоставленного государством или общиной;

имеют на счетах или депозитах более 100000 гривен;

приобрели иностранную валюту или банковские металлы на сумму более 100 000 гривен (за исключением благотворительной помощи или расходов на лечение, образование или социальные услуги);

владеют жильем вне зоны боевых действий или оккупации с площадью свыше 13,65 м² на одного человека.

Дополнительная поддержка для детей-переселенцев

В 2026 году предполагаются нововведения по поддержке детей из числа ВПЛ. В частности, с февраля 2026 планируется восстановление специальной ежемесячной выплаты в размере 3 000 грн на аренду жилья для детей-переселенцев.

