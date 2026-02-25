Новая система оплаты за проезд в Тернопольской области впоследствии охватит маршруты в сел Чортковской общины.

С января в Чорткове заработала новая система оплаты за проезд в Тернопольской области, которую реализовали с участием ООО Easy Soft из Киева, сообщает Politeka.

Информацию обнародовали на официальном сайте городского совета. Оператор внедрил автоматизированный механизм, обеспечивающий безналичный расчет и прозрачный контроль пассажиропотока.

Отныне жители региона могут оплачивать поездки по банковским карточкам с функцией бесконтактного расчета или льготной «Картой чортковянина». Для подтверждения достаточно приложить носитель к валидатору на несколько секунд.

В городских автобусах уже установили оборудование нового образца. Часть машин оснащена двумя устройствами – у передней и задней двери салона.

В ближайшее время планируется запуск электронного билета с возможностью пополнения через терминалы EasyPay. В то же время все ранее изданные «Карты чортковянина» остаются в силе и корректно работают с обновленными устройствами. Новые образцы будут выдаваться только в случае первого оформления или потери.

Отдельно отмечается, что новая система оплаты за проезд в Тернопольской области впоследствии охватит маршруты в сел Чортковской общины. Пока на этих направлениях доступен наличный расчет, однако после установки валидаторов оплату будут производить исключительно картами.

Такой подход позволит стандартизировать учет по всем направлениям и обеспечить точный подсчет пассажиров. Кондукторы продолжат работу в салонах и будут проверять подтверждение оплаты.

Введение цифрового формата расчетов должно сделать транспортную сферу общества более прозрачной и удобной для ежедневного использования.

