Бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают местные жители, размещающие свои объявления на платформе "Помогай", сообщает Politeka.

Сервис позволяет бесплатно найти временное жилье в Одесской области, других регионах или за границей. Среди актуальных вариантов есть комната в двухкомнатной квартире в Одессе по улице Жуковского.

Проживание предполагает совместное пребывание с 68-летней женщиной. Владелец отмечает, что в уходе не нуждается и ищет компаньонку для совместного проживания и общения в вечернее время.

Еще одно предложение размещено в Одессе по проспекту Князя Владимира Великого. Речь идет о 3 комнатной квартире на первом этаже со всеми удобствами, где предоставляется отдельная комната.

Порядковая семья из г. Одесса готова принять на постоянное проживание одинокую женщину пенсионного возраста 60-70 лет. Условием есть отсутствие вредных привычек и желание стать частью семьи.

В объявлении отмечается, что дом предоставляется для женщины, которая действительно не имеет семьи, детей или родных и потеряла собственное жилище. Для связи указан номер 0952447150.

Также бесплатное жилье для ВПЛ в Одесской области предлагают в частном секторе по улице Бригадная в Одессе. В доме есть отдельная комната и все необходимые удобства.

Владельцы готовы принять женщину до 55 лет без вредных привычек при небольшой помощи по дому пожилым людям. Размещение предоставляется без денежной оплаты.

Обнародованные объявления свидетельствуют, что крыша над головой доступна на разных условиях, от совместного проживания в квартире до размещения в частном доме.

